Украинская певица и главная героиня романтического реалити Холостячка 2 Злата Огневич поделилась снимками с новой фотоссесии. В кадре артистка предстала в смелых образах.

На первых фото звезда и вовсе предстала в откровенном наряде. Ее грудь едва прикрывал соответствующий аксесуар, который виднелся с под пиджака.

Также Огневич позировала в черном мини комбинезоне и колготках в сетку. Сама Злата призналась, что результатами раскрепощенной съемки довольна.

— Каждая встреча — неслучайна. Я верю в притяжение людей и крутой результат, который возникает после такого притяжения, — написала она в Instagram.

Также Холостячка сказала, что когда получила предложение о съемки, то не раздумывая сказала Да.

— Знаете, как я себя теперь проверяю? Закрываю глаза и ловлю ощущения — если внутри чувствую расширение, соглашаюсь или беру “на подумать”. Если же наоборот — все сжимается, то даже не рассматриваю, — призналась певица.

Новые кадры Огневич вызвали восхищение у ее фанатов, однако нашлись и те, кто упрекнул звезду в излишнем оголении.

Огненная Огневич.

Вау! Супер!

Зачем оголяться?

Не стоило одевать этот пояс на грудь, ведь это только подчеркнуло их размер и несколько не в вашу пользу, к сожалению.

Давно мечтал увидеть такие фото!

Очень стильная съемка.

Смело.

Вы просто невероятная.

Как приятно смотреть на девушку с натуральной красотой! Такой оставайся всегда! — Пишут в комментариях Холостячки.

Ранее Злата Огневич поделилась советами для первого свидания с мужчиной. Певица отметила, что важно задавать нужные и правильные вопросы, а также привела их пример.