Українська співачка та головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч поділилася порадами для першого побачення з чоловіком. Артистка сказала, що важливо ставити потрібні та правильні запитання.

За словами артистки, ставлячи потрібні запитання чоловікам, вона відчула внутрішню свободу.

– Я б навіть сказала, що почала відчувати, оскільки знаходжуся в процесі пізнання своєї душі, роблю помилки, навчаюсь і набуваю досвіду, – написала Злата в Instagram.

Співачка зазначила, що запитання можуть бути різними – сміливими, глибокими та важливими для вас. Наприклад: Розкажи мені про найприємніший спогад із дитинства?

Холостячка наголосила, що дитинство та сім’я – це ніжне та далеке. Те, про що розповідають найближчим. Таким питанням можна зрозуміти, наскільки чоловік відкритий.

Наступне запитання – улюблена книга чи фільм.

– Поділюсь особистим досвідом. Мене дуже заводить саме інтелект чоловіка. Книги його розвивають у тому числі, – наголосила Огнєвіч.

На першому побаченні можна поцікавитися дратівливими факторами чи тим, що може спантеличити.

Відповідь на таке питання допоможе краще дізнатися про характер чоловіка, який вам подобається.

Також рекомендує артистка запитати про мрію та поцікавитися планами на тиждень чи місяць. Це допоможе дізнатися про спосіб життя, захоплення, коло спілкування, а також зрозуміти, чи є між вами щось спільне.

Останнє запитання – Ти одружений?

– Після нещодавніх подій у Холостячці… Запитання каверзне, але дуже корисне при першому знайомстві, – сказала Злата.

Нагадаємо, що у шостому випуску Холостячки 2 Злата Огнєвіч дізналася про те, що один із учасників офіційно не розлучений. Роман Свечкоренко залишив проект того ж тижня, проте отримав від артистки право повернутися, але лише після розлучення.