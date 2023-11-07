Співак Віталій Козловський відреагував на скандальну заяву ексдепутатки Ірини Фаріон про російськомовних військових. Артист вирішив не мовчати, оскільки сам зараз захищає країну зі зброєю в руках.

Козловський відреагував на заяву Фаріон

Так, в Instagram музикант опублікував скриншот із сайту українського ЗМІ, де повідомляється, що Фаріон назвала російськомовних військових “москворотими биками, які ганьблять ЗСУ”.

До скриншота музикант додав гнівне емодзі.

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Заява Фаріон про військових викликала шквал емоцій не тільки у співака, але й у багатьох українців.

Нагадаємо також, артист вирішив піти служити на початку літа 2023 року: відтоді він вже встиг пройти навчання, посвяту в артилеристи і навіть перевестися з Нацгвардії до ЗСУ.

Раніше подруга артиста і блогерка Аліна Шаманська розповіла, як Козловський мало не загинув на фронті, потрапивши під ворожий обстріл.