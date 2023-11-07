Певец Виталий Козловский отреагировал на скандальное заявление экс-депутата Ирины Фарион о русскоязычных военных. Артист решил не молчать, поскольку сам сейчас защищает страну с оружием в руках.

Козловский отреагировал на заявление Фарион

Так, в Instagram музыкант опубликовал скриншот из сайта украинского СМИ, где сообщается, что Фарион назвала русскоговорящих военных “москворотими биками, які ганьблять ЗСУ”.

К скриншоту музыкант добавил гневное эмодзи.

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Заявление Фарион о военных о военных вызвало шквал эмоций не только у певца, но и у многих украинцев.

Напомним также, артист решил пойти служить в начале лета 2023 года: с тех пор он уже успел пройти обучение, посвящение в артиллеристы и даже перевестись из Нацгвардии в ВСУ.

Ранее подруга артиста и блогер Алина Шаманская рассказала, как Козловский чуть не погиб на фронте, попав под вражеский обстрел.