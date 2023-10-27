Співак Віталій Козловський ледь не загинув на фронті – про це розповіла його близька подруга та блогерка Аліна Шаманська. Знаменитість зізналася, що артист справді ризикує життям на передовій.

Про це Шаманська розповіла під час інтерв’ю з Микитою Добриніним.

Так, Аліна зізналася, що бачила відео Віталія, які не можна показувати на загал.

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– Знаю з перших вуст, що Козловський дійсно ризикує своїм життям, сидить в окопах. Він потрапляв під обстріл, після якого мало не помер – Віталік уже попрощався з життям і думав, що це його останній день. Усі в шоці – уся його команда, батальйон і командир тиснули йому руку і говорили: Віталіку, ми не думали, що ти будеш реально воювати, – зізналася Шаманська.

Блогерка додала, що брати по зброї вважають співака чудовим військовим – у нього хороша фізична підготовка і воює він із завзятістю.

Аліна також додала, що ще до початку служби він говорив про сором на тлі того, що він не на фронті.

У жовтні стало відомо, що Козловський перевівся з Нацгвардії до ЗСУ. Щоправда, що саме робитиме Віталій на новому місці – невідомо. Сам музикант зазначив, що це новий етап для нього.