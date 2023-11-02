Співак Віталій Козловський заявив, що не бачить сенсу у подальшій комунікації з колишнім продюсером Ігорем Кондратюком.

Артист зазначив, що на його пропозицію укласти мирову угоду Кондратюк відповів “хамством і зневагою”.

– Це те саме, що вести переговори з Путіним. Якщо стоїть завдання сліпо і жадібно знищувати, то здоровий глузд і докази будуть безсилими. Я здогадуюсь про причину, з якої він категорично не хоче зі мною говорити особисто. Це страх. Бо скинувши ці переговори на представника, він апелюватиме винятково до рішень суду про порушені авторські права. Коли я і сам знаю та не заперечую, що ці пісні співав і буду за це платити, – написав Козловський в Instagram.

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За словами співака, Кондратюк уникає розмови очі в очі, оскільки тоді йому доведеться визнати “всі ті епізоди непорядності”, які були в сторону Козловського всі роки співпраці. Артист пообіцяв розповісти про це детальніше, коли в нього буде час.

– Якби його сини сьогодні служили, можливо, діалог був би. А так – він мене ніколи не почує, – зазначив Козловський.

Також Козловський вибачився перед користувачами мережі за те, що в період великої війни їм доводиться бути свідками цього конфлікту.

– Публічність у цій справі – моя єдина броня. Це гарантія того, що мої слова вчергове не перекрутять і не звинуватять безпідставно у купі лайна, яке в мій бік виливається вже 11 років. Бо тут є совість і є непідкупні судді – ви, люди, які бачать правду. За підтримку – вдячний кожному, – додав співак.

Як Козловський намагався вирішити конфлікт з Кондратюком

У жовтні Віталій Козловський публічно звернувся до свого експродюсера Ігоря Кондратюка з пропозицією укласти мирову угоду.

Він наголосив, що йдеться не про забуття боргів, а про врегулювання конфлікту гуманним способом.

У відповідь Кондратюк заявив, що Козловський пише “маячню” і “вводить людей в оману” своїми пропозиціями. Продюсер також додав, що їхнє питання давно врегульовано судами.

Що відомо про скандал між Козловським і Кондратюком та з чого почався конфлікт – читайте у нашому матеріалі.