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Меган Маркл виграла апеляцію за позовом британського таблоїду

2 Грудня 2021, 16:37
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Меган Маркл виграла апеляцію за позовом британського таблоїду

Герцогиня Сассекська Меган Маркл виграла апеляцію за позовом проти британського таблоїду Mail on Sunday за публікацію особистих листів до батька.

Верховний суд Лондона виніс нове рішення на користь Меган і відхилив апеляцію видавництва Associated Newspapers Limited (ANL). Таким чином герцогині Сассекській не доведеться примусово бачитися зі своїм батьком, Томасом Марклом.

– Апеляційний суд залишив у силі рішення судді про те, що герцогиня мала розумні підстави вважати, що зміст листа є особистим, приватним і не представляє законних суспільних інтересів, – сказано у рішенні суду.

Верховний суд присудив видавництву Associated Newspapers виплатити герцогині Сассекській $2 млн.

Варто зазначити, у лютому 2021 року Меган Маркл виграла суд у справі про втручання у особисте життя. Тоді на прохання герцогині слухання пройшло у спрощеному порядку, що дозволило їй уникнути гучного та брудного судового процесу, а також зустрічі з батьком.

Видавництво Associated Newspapers Limited (ANL) подало апеляцію на подібне рішення суду, аргументуючи, що суддя не знав усіх фактів.

Нагадаємо, що Меган Маркл подала до суду на британський таблоїд у 2019 році після оприлюднення її особистого листа до батька.

Адвокати герцогині стверджували, що матеріали Mail on Sunday не відповідають дійсності й принижують її особисту гідність. Журналісти займалися цькуванням, принижували герцогиню і навмисно виривали її фрази з контексту.

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Джерело
The Sun
Теги
Меган Маркл
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