Герцогиня Сассекська Меган Маркл виграла апеляцію за позовом проти британського таблоїду Mail on Sunday за публікацію особистих листів до батька.

Верховний суд Лондона виніс нове рішення на користь Меган і відхилив апеляцію видавництва Associated Newspapers Limited (ANL). Таким чином герцогині Сассекській не доведеться примусово бачитися зі своїм батьком, Томасом Марклом.

– Апеляційний суд залишив у силі рішення судді про те, що герцогиня мала розумні підстави вважати, що зміст листа є особистим, приватним і не представляє законних суспільних інтересів, – сказано у рішенні суду.

Верховний суд присудив видавництву Associated Newspapers виплатити герцогині Сассекській $2 млн.

Варто зазначити, у лютому 2021 року Меган Маркл виграла суд у справі про втручання у особисте життя. Тоді на прохання герцогині слухання пройшло у спрощеному порядку, що дозволило їй уникнути гучного та брудного судового процесу, а також зустрічі з батьком.

Видавництво Associated Newspapers Limited (ANL) подало апеляцію на подібне рішення суду, аргументуючи, що суддя не знав усіх фактів.

Нагадаємо, що Меган Маркл подала до суду на британський таблоїд у 2019 році після оприлюднення її особистого листа до батька.

Адвокати герцогині стверджували, що матеріали Mail on Sunday не відповідають дійсності й принижують її особисту гідність. Журналісти займалися цькуванням, принижували герцогиню і навмисно виривали її фрази з контексту.