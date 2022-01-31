Следами Янга: Меган Маркл и принц Гарри обратились к Spotify из-за дезинформации

Принц Гарри и Меган Маркл выразили обеспокоенность из-за дезинформации о коронавирусе на стриминговом сервисе Spotify. Пара присоединилась к группе знаменитостей, выступившей против подкаста Джо Рогана, в рамках которого комик озвучивает антинаучные или неподтвержденные факты о Covid-19 и вакцинации.

Об этом заявил представитель их фонда Archewell.

Такое заявление появилось после того, как Нил Янг и Джони Митчелл попросили Spotify удалить свою музыку с платформы, возражая против их популярного подкаста Joe Rogan Experience.

Кстати, это уже второе предупреждение, ведь пара ранее уже выражала обеспокоенность по поводу дезинформации на Spotify.

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— В апреле прошлого года наши соучредители начали выражать обеспокоенность нашим партнерам в Spotify по поводу слишком реальных последствий дезинформации о Covid-19, — говорится в заявлении представителя Archewell.

В Spotify заявление представителей Гарри и Меган пока никак не комментируют.

Сассексы — одни из самых известных аудиодеятелей на Spotify. Они объявили о сотрудничестве с платформой в декабре 2020 года. В пресс-релизе Spotify говорится, что пара будет размещать и выпускать подкасты, созданные на основе общего опыта, рассказов и ценностей. Многолетнее партнерство со Spotify включает в себя многочисленные программы, некоторые из которых ведутся, а другие продюсируются герцогом и герцогиней.

Кто такой Роган и почему Нил Янг выступил против него

Накануне канадский музыкант Нил Янг захотел удалить со Spotify свою музыку. Причиной стал автор самого популярного подкаста на платформе, комик Джо Роган, который, по мнению Янга, занимается распространением ложной информации о вакцинации от коронавируса.

Джо Роган в декабре 2021 года презентовал выпуск, в котором вирусолог-антипрививочник Роберт Малоун высказал научно неподтвержденные гипотезы относительно вакцинации и ее неэффективности.