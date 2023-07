Эпатажная певица Мадонна восстанавливается не так быстро, как хотела бы.

Уже вскоре должен начаться тур исполнительницы, посвященный 40-летию ее карьеры. Пока что она его не откладывает, однако состояние здоровья звезды пока что не очень, о чем говорят близкие к ней источники.

Так, по их словам, Мадонна слаба и очень устала. Сейчас она проводит практически все время в постели.

В конце июня Мадонна попала в больницу и провела несколько дней в реанимации. Причина — серьезная бактериальная инфекция.

Кроме того, ее друзья считают, что она себя сама довела до такого состояния, изнурив организм плотным графиком. Также некоторые из них выразили опасения, что Мадонна могла закончить так же, как Майкл Джексон, который умер в преддверии своего тура This Is It в 2009 году.