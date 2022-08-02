Відомий казахський репер Скриптоніт перерахував на допомогу України $20 тис. Музикант поповнив рахунок благодійного фонду української телеведучої.

Йдеться про проєкт Маші Єфросиніної – на гроші Скриптоніта можна закупити необхідні ліки для українців.

Про щедрий вчинок артиста повідомляється на Instagram-сторінці фонду.

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– Дякую співаку не лише за публічні висловлювання, а й за допомогу. Кошти підуть на закупівлю ліків для Центру первинної медико-санітарної допомоги №9, Київського обласного перетинального центру та Херсонської міської клінічної лікарні ім. Є.Є. Карабелеша для дітей та дорослих, – заявили у фонді Єфросиніної.

Відомо, що артист довго не висловлював своєї позиції щодо війни в Україні. З кінця лютого він частково призупинив свою діяльність, але на початку серпня приємно здивував своїх фанатів сміливою позицією. На своєму концерті Скриптоніт підтримав Україну хвилиною мовчання, щоб нагадати про загиблих українців у результаті війни, яку розв’язала Росія.

Фанати підтримали музиканта, і своїм виглядом показали, що давно чекали на цю заяву від артиста. Тепер він показав, що допомагає Україні не лише словами, а й справою.