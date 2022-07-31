Известный казахский рэпер Скриптонит поддержал Украину на своем концерте. Музыкант решил начать свое выступление в Алматы с минуты молчания в память о тех, кто погиб в Украине.

Смелый перфоманс артиста засняли зрители и опубликовали в Instagram.

— Я хотел бы начать концерт с минуты молчания в память о погибших во время январских событий и в память о людях, которые погибают в Украине. Спасибо, — кратко заявил артист.

Зал молниеносно отреагировал на заявления Скриптонита — фанаты аплодировали ему, выражая свою поддержку. Видимо, они давно ждали от музыканта подобных заявлений. Некоторые присутствующие скандировали слово молодец.

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Известно, что артист впервые прокомментировал войну в Украине. Он имеет огромное влияние в сфере музыки России, где дает большинство своих концертов. В 2021 году он возглавил топ самых популярных музыкантов российского Apple Music.

После начала полномасштабного вторжения он частично приостановил свою деятельность, но теперь он готов выражать свою позицию касательной войны, приняв правильную сторону.

Далеко не все украинский музыканты и продюсеры поддерживают нашу страну в эти трудные времена — Юрий Бардаш убежал из Грузии в РФ, когда ему начали приходить угрозы. Все это произошло из-за его позиции, где он продвигает прокремлевские нарративы.