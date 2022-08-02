Известный казахский рэпер Скриптонит перечислил на помощь Украины $20 тыс. Музыкант пополнил счет благотворительного фонда украинской телеведущей.

Речь идет о проекте Маши Ефросининой — на деньги Скриптонита можно закупить необходимые лекарства для украинцев.

О щедром поступке артиста сообщается на Instagram-странице фонда.

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— Спасибо певцу не только за публичные высказывания, но и за помощь. Средства пойдут на закупку лекарств для Центра первичной медико-санитарной помощи №9, Киевского областного перинатального центра и Херсонской городской клинической больницы им. Е.Е. Карабелеша для детей и взрослых, — заявили в фонде Ефросининой.

Музыкант является влиятельным лицом в музыке как в Казахстане, так и в России. Он часто дает концерты, и заработанные средства готов отправлять на помощь нашей страны.

Известно, что артист долго не выражал свою позицию касательно войны в Украине. С конца февраля он частично приостановил свою деятельность, но в начале августа приятно удивил своих фанатов смелой позицией. На своем концерте Скриптонит поддержал Украину минутой молчания, чтобы напомнить о погибших украинцах в результате войны, которую развязала Россия.

Фанаты поддержали музыканта, и своим видом показали, что давно ждали этого заявления от артиста. Теперь он показал, что помогает Украине не только словами, но и делом.