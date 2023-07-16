Співак Віталій Козловський завершив бойову підготовку на полігоні. Він розповів, що хоче встигнути зробити перед присягою та розподілом.

Каже, ці дні будуть не лише про відпочинок, а й роботу. Він хоче зібратися і доекіпіруватися, записати на студії пісню, щоб над нею працювали, поки він виконуватиме військові завдання.

Він встигне побувати на весіллі, а також, завдяки такій активності, зможе привезти для своєї бригади тепловізор.

– Такий час: за кожен крок і кожен подих треба дякувати військовим і підтримувати їх. Я так звик до зброї в руках, що навіть на день взяти в руки мікрофон мені вже незвично. Це ніби якесь інше життя, від якого я відвик, – зізнався артист.

Раніше Віталій Козловський розповів про дисципліну на полігоні. Каже, підйом і відбій щодня в один і той самий час. Під час тривоги – в укриття, цілими днями – виснажливі тренування. Єдиний час трохи відновити сили – неділя.