Співак Віталій Козловський розповів, що його навчання бойової підготовки добігає кінця.

В Instagram артист оприлюднив нове фото у формі, зазначивши, що на полігоні основа всього – дисципліна.

– Підйом о 6:00, відбій о 22:00. Якщо вночі тривога – йдемо в укриття. Безпека важлива! Цілий день – виснажливі тренування. У неділю є можливість трохи відпочити, відновити сили, – поділився він.

Додає, у його взводі 14 людей із різних куточків України та з різних професій. Попри це, усі вони схожі та єдині в пориві захищати рідну Україну.

– Коли є велика мотивація, тоді є й сили. Навіть тоді, коли їх немає, – наголосив Козловський.

Раніше Віталій Козловський показував, у яких умовах проходить навчання в армії, а саме – свій побут. Так, співак оприлюднив кадри, на яких показав їхній намет і чотирилапих улюбленців. Також можна було помітити антену супутникового зв’язку Starlink.