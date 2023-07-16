Певец Виталий Козловский завершил боевую подготовку на полигоне. Он рассказал, что хочет успеть сделать перед присягой и распределением.

Говорит, эти дни будут не только об отдыхе, но и роботе. Он хочет собраться и доэкипироваться, записать на студии песню, чтобы над ней работали, пока он будет выполнять военные задачи.

Он успеет побывать на свадьбе, а также, благодаря такой активности, сможет привезти для своей бригады тепловизор.

— Такое время: за каждый шаг и каждый вздох надо благодарить военных и поддерживать их. Я так привык к оружию в руках, что даже на день взять в руки микрофон мне уже непривычно. Это как будто какая-то другая жизнь, от которой я отвык, — признался артист.

Ранее Виталий Козловский рассказал о дисциплине на полигоне. Говорит, подъем и отбой ежедневно в одно и то же время. Во время тревоги — в укрытие, целыми днями — изнурительные тренировки. Единственное время немного восстановить силы — воскресенье.