Режисер і креативний директор Євробачення 2023 від України Герман Нєнов розповів, як відбувається підготовка до конкурсу у Великій Британії.

Український кліпмейкер уже прибув до Ліверпуля, щоб особисто стежити за процесом – уже почалися технічні репетиції, і зовсім скоро справа дійде вже до самої сцени.

– На арені Євробачення репетиції розпочалися з 21 квітня – йдеться про роботу з реквізитом і декораціями. Також працювали над світлом і графікою. Крім технічних моментів, уже почалися хореографічні прогони на репетиційній базі. Скоро будуть репетиції і на самій арені, – заявив Герман.

Відомо, що повноцінні репетиції почнуться вже 30 квітня. Що стосується представників України Tvorchi, то вони спробують заспівати на сцені вже 4 травня.

Крім цього дуету, на Євробаченні 2023 виступлять українські зірки, які вже брали участь у конкурсі. Наприклад, у фіналі як гості з’являться Kalush Orchestra, Go-A, Джамала, Тіна Кароль і Вєрка Сердючка.

Утім, досі невідомо, чи виступить Руслана на Євробаченні 2023. Артистка заявила, що поки що запрошення не отримувала, хоч її і внесли до конкурсної програми. Руслана та її команда вже знають про рішення BBC і навіть провели необхідну підготовку.