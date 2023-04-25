Режиссер и креативный директор Евровидения 2023 от Украины Герман Ненов рассказал, как происходит подготовка к конкурсу в Великобритании.

Украинский клипмейкер уже прибыл в Ливерпуль, чтобы лично следить за процессом — уже начались технические репетиции, и совсем скоро дело дойдет уже до самой сцены.

— На арене Евровидения репетиции начались с 21 апреля — речь идет о работе с реквизитом и декорациями. Также работали над светом и графикой. Помимо технических моментов, уже начались хореографические прогоны на репетиционной базе. Скоро будут репетиции и на самой арене, — заявил Герман.

Известно, что полноценные репетиции начнутся уже 30 апреля. Что касается представителей Украины Tvorchi, то они попробуют спеть на сцене уже 4 мая.

Помимо этого дуэта, на Евровидении 2023 выступят украинские звезды, которые уже принимали участие в конкурсе. К примеру, в финале в качестве гостей появятся Кalush Orchestra, Go-A, Джамала, Тина Кароль и Верка Сердючка.

Впрочем, до сих пор неизвестно, выступит ли Руслана на Евровидении 2023. Артистка заявила, что пока приглашения не получала, хоть ее и внесли в конкурсную программу. Руслана и ее команда уже знают о решении BBC и даже провели необходимую подготовку.