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Складно, але ви мотивуєте: Надя Дорофєєва показала своє тренування

13 Жовтня 2021, 10:47 Каріна Зуєва
Надя Дорофеева
Джерело: Надя Дорофєєва

Українська співачка Надя Дорофєєва показала своє тренування.

Зірка опублікувала відео, на якому продемонструвала спортивне заняття з тренером Ніною Радзієвською, з якою займається вже протягом двох років.

– Показую своє тренування з Ніною, – підписала відео Надя.

Тренер зазначила, що це заняття націлено на м’язове навантаження, а саме підкачування м’язів преса і сушку ніг. Тренування розпочалося з розминки.

Шанувальники Дорофєєвої подякували їй за мотивацію, зазначивши, що тренувалися разом із зіркою, хоч і було складно.

  • Після тренування задоволена, але ніг не відчуваю.
  • У деяких моментах було дуже складно, але ви так мотивуєте, що не могла зупиниться.
  • Пообіцяла собі, що робитиму це чотири рази на тиждень.
  • Дякуємо за такий корисний ефір! Будемо дивитися і займатися.
  • Неймовірно та корисно! Дякую!
  • Ми втомилися, але задоволені.
  • Тепер щоранку займатимуся по цьому ефіру, – пишуть у коментарях Дорофєєвої.
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Нещодавно Надя Дорофєєва заінтригувала фотографією з патрульними. Виконавиця опублікувала знімки, на яких стоїть біля автомобіля поліції, а поруч із нею знаходиться поліцейський.

Що саме сталося, артистка не розповіла.

Теги
Надя Дорофєєва , тренування
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