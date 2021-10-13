Українська співачка Надя Дорофєєва показала своє тренування.

Зірка опублікувала відео, на якому продемонструвала спортивне заняття з тренером Ніною Радзієвською, з якою займається вже протягом двох років.

– Показую своє тренування з Ніною, – підписала відео Надя.

Тренер зазначила, що це заняття націлено на м’язове навантаження, а саме підкачування м’язів преса і сушку ніг. Тренування розпочалося з розминки.

Шанувальники Дорофєєвої подякували їй за мотивацію, зазначивши, що тренувалися разом із зіркою, хоч і було складно.

Після тренування задоволена, але ніг не відчуваю.

У деяких моментах було дуже складно, але ви так мотивуєте, що не могла зупиниться.

Пообіцяла собі, що робитиму це чотири рази на тиждень.

Дякуємо за такий корисний ефір! Будемо дивитися і займатися.

Неймовірно та корисно! Дякую!

Ми втомилися, але задоволені.

Тепер щоранку займатимуся по цьому ефіру, – пишуть у коментарях Дорофєєвої.

Нещодавно Надя Дорофєєва заінтригувала фотографією з патрульними. Виконавиця опублікувала знімки, на яких стоїть біля автомобіля поліції, а поруч із нею знаходиться поліцейський.

Що саме сталося, артистка не розповіла.