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Сложно, но вы мотивируете: Надя Дорофеева показала свою тренировку

13 октября 2021, 10:47 Каріна Зуєва
Надя Дорофеева
Источник: Надя Дорофєєва

Украинская певица Надя Дорофеева показала свою тренировку.

Звезда опубликовала видео, на котором продемонстрировала спортивное занятие с тренером Ниной Радзиевской, с которой занимается уже на протяжении двух лет.

— Показываю свою тренировку с Ниной, — подписала видео Надя.

Тренер отметила, что это занятие нацелено на мышечную нагрузку, а именно подкачку мышц пресса и сушку ног. Тренировка началась с разминки.

Поклонники Дорофеевой поблагодарили ее за мотивацию, отметив, что тренировались вместе со звездой, хоть и было сложно.

  • После тренировки довольная, но ног не чувствую.
  • В некоторых моментах было очень сложно, но вы так мотивируете, что не могла остановится.
  • Пообещала себе, что буду делать это четыре раза в неделю.
  • Спасибо за такой полезный эфир! Будем смотреть и заниматься.
  • Невероятно и полезно! Спасибо!
  • Мы устали, но довольны.
  • Теперь каждое утро буду заниматься по этому эфиру, — пишут в комментариях Дорофеевой.
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Недавно Надя Дорофеева заинтриговала фотографией с патрульными. Исполнительница опубликовала снимки, на которых стоит возле автомобиля полиции, а рядом с ней находится полицейский.

Что именно произошло, артистка не рассказала.

Теги
Надя Дорофєєва , тренування
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