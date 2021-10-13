Украинская певица Надя Дорофеева показала свою тренировку.

Звезда опубликовала видео, на котором продемонстрировала спортивное занятие с тренером Ниной Радзиевской, с которой занимается уже на протяжении двух лет.

— Показываю свою тренировку с Ниной, — подписала видео Надя.

Тренер отметила, что это занятие нацелено на мышечную нагрузку, а именно подкачку мышц пресса и сушку ног. Тренировка началась с разминки.

Поклонники Дорофеевой поблагодарили ее за мотивацию, отметив, что тренировались вместе со звездой, хоть и было сложно.

После тренировки довольная, но ног не чувствую.

В некоторых моментах было очень сложно, но вы так мотивируете, что не могла остановится.

Пообещала себе, что буду делать это четыре раза в неделю.

Спасибо за такой полезный эфир! Будем смотреть и заниматься.

Невероятно и полезно! Спасибо!

Мы устали, но довольны.

Теперь каждое утро буду заниматься по этому эфиру, — пишут в комментариях Дорофеевой.

Недавно Надя Дорофеева заинтриговала фотографией с патрульными. Исполнительница опубликовала снимки, на которых стоит возле автомобиля полиции, а рядом с ней находится полицейский.

Что именно произошло, артистка не рассказала.