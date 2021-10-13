Украинская певица Надя Дорофеева показала свою тренировку.
Звезда опубликовала видео, на котором продемонстрировала спортивное занятие с тренером Ниной Радзиевской, с которой занимается уже на протяжении двух лет.
— Показываю свою тренировку с Ниной, — подписала видео Надя.
Тренер отметила, что это занятие нацелено на мышечную нагрузку, а именно подкачку мышц пресса и сушку ног. Тренировка началась с разминки.
Поклонники Дорофеевой поблагодарили ее за мотивацию, отметив, что тренировались вместе со звездой, хоть и было сложно.
- После тренировки довольная, но ног не чувствую.
- В некоторых моментах было очень сложно, но вы так мотивируете, что не могла остановится.
- Пообещала себе, что буду делать это четыре раза в неделю.
- Спасибо за такой полезный эфир! Будем смотреть и заниматься.
- Невероятно и полезно! Спасибо!
- Мы устали, но довольны.
- Теперь каждое утро буду заниматься по этому эфиру, — пишут в комментариях Дорофеевой.
Недавно Надя Дорофеева заинтриговала фотографией с патрульными. Исполнительница опубликовала снимки, на которых стоит возле автомобиля полиции, а рядом с ней находится полицейский.
Что именно произошло, артистка не рассказала.