Ви заарештовані: Дорофєєва заінтригувала фотографією з патрульними

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва заінтригувала шанувальників фотографією з патрульними поліцейськими.
Артистка показала знімки, на яких стоїть біля автомобіля поліції, а поруч з нею перебуває патрульний.
– Це патрульна поліції моди. Ви заарештовані, – пожартувала Надя Дорофєєва, підписавши фото.
Однак співачка так і не розповіла, що саме сталося. Можливо копи просто попросили автограф. Однак це ніяк не завадило її підписникам в коментарях висунути свої варіанти розвитку подій.
Що пишуть користувачі мережі:
- Довелося автограф залишити.
- Пред’явіть ваші бірки на одязі.
- У вас є один телефонний дзвінок до свого стиліста.
- Штраф?
- Чоловік одяг обирав цього разу?
- Ви заарештовані за надмірну сексуальності!
- Ви оштрафовані на похід у бутик.
- Поліція і Дорофєєва – це вау.
- Вони просто на концерт не встигли, вирішили хоч якось побачити.
- А не треба сорочку разом з підштаниками вдягати.