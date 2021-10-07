Ви заарештовані: Дорофєєва заінтригувала фотографією з патрульними

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва заінтригувала шанувальників фотографією з патрульними поліцейськими.

Артистка показала знімки, на яких стоїть біля автомобіля поліції, а поруч з нею перебуває патрульний.

– Це патрульна поліції моди. Ви заарештовані, – пожартувала Надя Дорофєєва, підписавши фото.

Однак співачка так і не розповіла, що саме сталося. Можливо копи просто попросили автограф. Однак це ніяк не завадило її підписникам в коментарях висунути свої варіанти розвитку подій.

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