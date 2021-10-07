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Ви заарештовані: Дорофєєва заінтригувала фотографією з патрульними

7 Жовтня 2021, 14:53 Євгенія Шапоренко
Ви заарештовані: Дорофєєва заінтригувала фотографією з патрульними

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва заінтригувала шанувальників фотографією з патрульними поліцейськими.

Артистка показала знімки, на яких стоїть біля автомобіля поліції, а поруч з нею перебуває патрульний.

– Це патрульна поліції моди. Ви заарештовані, – пожартувала Надя Дорофєєва, підписавши фото.

Однак співачка так і не розповіла, що саме сталося. Можливо копи просто попросили автограф. Однак це ніяк не завадило її підписникам в коментарях висунути свої варіанти розвитку подій.

Що пишуть користувачі мережі:

  • Довелося автограф залишити.
  • Пред’явіть ваші бірки на одязі.
  • У вас є один телефонний дзвінок до свого стиліста.
  • Штраф?
  • Чоловік одяг обирав цього разу?
  • Ви заарештовані за надмірну сексуальності!
  • Ви оштрафовані на похід у бутик.
  • Поліція і Дорофєєва – це вау.
  • Вони просто на концерт не встигли, вирішили хоч якось побачити.
  • А не треба сорочку разом з підштаниками вдягати.
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Теги
Надя Дорофєєва , Патрульна поліція
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