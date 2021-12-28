Українська співачка Тіна Кароль зізналася, що в неї немає справжніх друзів. Зірка не любить ділитися секретами і є дуже закритою людиною.

Після смерті чоловіка Євгена Огіра Тіна Кароль навчилась розраховувати тільки на себе. Проте співачка хотіла б навчитися по-справжньому дружити.

– Я не знаю справжньої дружби. Це реально моя така прогалина. Я цьому дуже хотіла б навчитися — по-справжньому дружити. Хоча я щира. Я не ділюся секретами, і ніколи не ділитимуся секретами, – сказала Кароль.

Тіна розповіла, що сина також прагне виховати лідером. 13-річний Веніамін навчається у Великій Британії, але живе в українській родині.

– Я виховую лідера. І він повинен знати, ми всі одинаками приходимо в цей світ і одні вирушаємо з нього. Як відчуваю, що він все одно повернеться в Україну, дуже скоро, насправді. Тому що мені треба було дати йому основу. Він не мажор, не мамин син. Він мамин син удома, але не там, – додала Тіна.

Раніше Тіна Кароль зізналася, що розкручує Антона Вельбоя (Wellboy). Вона допомагає продюсеру виконавця Юрію Бардашу. Сама Тіна поки не готова повністю брати на себе відповідальність за іншого артиста.

Як виявилося, саме Кароль дала гроші за запис дебютного трека Wellboy Гуси, який став одним з найбільш прослухованих в Україні за підсумками цього року.