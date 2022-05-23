Попри те, що організатори Каннського фестивалю 2022 виступили на підтримку України та не допустили до участі російську делегацію, без неприємностей не обійшлося.

Зокрема, в офіційну програму заходу включили фільм російського режисера Кирила Серебреннікова Дружина Чайковського. Своєю чергою, він використав Каннський фестиваль як майданчик для популяризації російської культури та поширення закликів про допомогу сім’ям окупантів, які воюють на території України.

Хто такий Кирило Серебренніков, чому його стрічку презентують у Каннах та як на це відреагувала світова кіноспільнота – читайте далі у матеріалі.

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Чому фільм Серебреннікова включили в програму фестивалю

Крім усунення російської делегації, запрошення на фестиваль у Канни не отримали ні журналісти, ні кінокритики з РФ. А сам захід розпочався з промови Володимира Зеленського, який висловився щодо війни та зірвав овації представників кіноспільноти.

Спираючись на думку про те, що Серебренніков також виступає проти війни і нібито засуджує російську владу, організатори Каннського фестивалю закрили очі на походження режисера.

За словами гендиректора заходу Тьєррі Фремо, фільм Серебреннікова включили до офіційної програми, оскільки він був знятий не за державні гроші РФ. Крім режисера, на фестивалі були присутні й виконавці головних ролей – Володимир Мішуков, Олена Михайлова, Одін Байрон, Филип Авдєєв, репер Oxxxymiron, а також продюсер Ілля Стюарт.

Що відомо про Кирила Серебреннікова

Займатися кінематографом Кирило Серебренніков почав у 1998 році, наразі він є художнім керівником московського театру Гоголь-центр. Серед його робіт — шість художніх фільмів, один документальний і чотири серіали. Серебренніков відомий у колах діячів культури Росії та за кордоном як “знакова фігура російського театру”.

У 2017 році Серебреннікову було висунуто звинувачення в шахрайстві в особливо великому розмірі, через що він опинився під домашнім арештом. Його прихильники називали цю справу політично вмотивованою, оскільки режисер нібито засуджував владу і називав Росію “країною нескасованого рабства”.

У 2020 році режисера і його колег визнали винними в розкраданні понад 120 млн рублів (понад $2 млн), виділених Мінкультури РФ на один із проєктів. Тоді режисеру винесли вирок – 3 роки умовно, штраф та 3-річний випробувальний термін.

У березні 2022 року, вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Серебреннікова достроково звільнили. Згідно з рішенням судді, підставою для цього стали: відбуття більш як половини випробувального терміну, сплата штрафу і компенсації за шкоду Мінкульту.

Примітно, що це сталося саме вчасно, щоб розповісти європейським журналістам про жаль до російських солдатів та поскаржитися на бойкот російської культури.

Зазначимо, що одного разу Серебренніков сказав – Ні війні, проте напад Росії та криваву політику Путіна режисер не засудив. Він просто висловив надію, що скоро у Європу повернеться мирне життя.

Скандальна пресконференція Серебреннікова в Каннах

На пресконференції в Каннах Серебренніков не втратив можливості для розповсюдження російської пропаганди. Зокрема, він виступив проти бойкоту російської культури, назвавши його “нестерпним”.

Також режисер закликав припинити санкції проти олігарха Абрамовича та допомогти сім’ям росіян, яких відправляють воювати. Іншими словами, Серебренніков закликав світ підтримувати сім’ї росіян, які прямо зараз вчиняють геноцид проти українців.

– Дуже важливо допомогти жертвам. В Україні є багато біженців і в Росії також, певну кількість життів було знищено. Важливо допомогти всім жертвам і тим, кого відправили на війну і чиї сім’ї не мають доходу. Митці повинні допомагати цим людям, і я це роблю сам, – сказав Серебренніков на пресконференції.

Після висловлювань Серебреннікова, українська режисерка, член одного з Каннських журі Ірина Цілик нагадала про зв’язок режисера з Владиславом Сурковим, який раніше був правою рукою Путіна.

– Режисер зняв свій фільм на гроші олігарха Абрамовича, який зараз є під санкціями. Режисер, який дружив з Владиславом Сурковим і поставив його п’єсу в театрі. Ви знаєте, хто такий Сурков? Раніше він був правою рукою Путіна, і він є одним з найяскравіших представників російської гібридної війни проти України та впроваджувачем п’ятої колони в Україні, – написала вона.

Своє обурення заявами російського режисера в Каннах висловив і ексголова Держкіно Пилип Іллєнко. Він дорікнув українській делегації за те, що пресконференція Серебреннікова взагалі відбулась.

– Ну добре, з Серебренніковим все ясно. А от де в цей час перебуває чисельна делегація українських кінематографістів на Каннському фестивалі? Чому Серебренніков там взагалі вільно пересувається? Чому ніхто йому досі не те що по фейсу не вклепав чи фарбою не облив, а навіть публічну обструкцію не влаштував? – написав він.

Українська режисерка і сценаристка Марися Нікітюк своєю чергою пояснила, чому Серебреннікова люблять у Каннах.

Через ліберальні політичні погляди він близько шести років провів під домашнім арештом, не виїжджаючи за межі Росії. Саме тому на фестивалі критиків цікавить не кіно режисера, а його нелегка доля та громадянська позиція.

– На власні очі бачила в Каннах порожній стільчик з ім’ям Кирила, якому співчутливо аплодували всі ці роки французи за його відсутності. Бо у Франції дисидентів і скривджених, особливо скривджених росіян люблять. Взагалі будь-який режисер, який не доїхав на свою прем’єру в Канни, будь то через смерть або політичне ув’язнення – на вагу золота. Все одно, що у тебе за кіно, адже ти сидиш або ось-ось сядеш, або взагалі ти вже мертвий, – прокоментувала Марися.

Вона додала, що з 2014 року Серебренніков не нехтував державним фінансуванням, тому всі фільми режисера зроблені за гроші, вимащені в крові українців.

Позиція української делегації та європейської кіноспільноти

Члени української делегації в Каннах зазначили, що позиція фестивалю їм незрозуміла, оскільки зараз дуже важливо бойкотувати російський кінематограф, який є інструментом пропаганди.

– Безкарність дій агресора з 2014 року призвела до того, що у лютому розпочалася повномасштабна війна на території України. І саме кінематограф є пропагандистським інструментом, яким РФ зображає меншовартість інших країн, нав’язуючи меседж про велич Росії та її армії як серед своїх громадян, так і по всьому світу. З початку березня ми активно зверталися до міжнародних фестивалів та VOD-платформ із закликом блокувати покази російського кіно, щоб захистити світ від цієї пропаганди, – сказала голова Держкіно Марина Кудерчук.

Крім цього, представники української делегації написали листа та запросили організаторів Каннського фестивалю в Україну для того, щоб вони на власні очі побачили звірства російських окупантів та зрозуміли, чому важливо розірвати будь-яку співпрацю з країною-агресором.

На запрошення Серебреннікова в Канни відреагувала і президентка Європейської кіноакадемії Агнешка Холланд.

Вона заявила, що настав час протистояти діям Росії в Україні, і важливо повністю заборонити розповсюдження російських культурних продуктів у Європі.

– Якби моя воля, я б не стала включати російські фільми в офіційну програму фестивалю — навіть якщо Кирило Серебренніков такий талановитий митець. На жаль, його слова підтвердили мої погані передчуття. Він використав пресконференцію кінофестивалю, щоб похвалити російського олігарха Абрамовича та порівняти трагедію російських солдатів з українськими захисниками. Я б не дала йому такого шансу в цей момент, – сказала вона.

Серебренніков у Каннах – це подвійні стандарти чи лицемірство

В екслюзивному коментарі Фактам ICTV голова Української кіноакадемії Анна Мачух зазначила, що організатори фестивалю не виключили Серебреннікова, оскільки хотіли “всидіти на двох стільцях” і догодити всім.

За її словами, показовою була і ситуація з активісткою SCUM, яка вибігла на червоний хідник фестивалю на знак протесту проти зґвалтувань, що вчиняють російські окупанти в Україні.

– Її швидко загорнули у піджак і провадили, аби світський захід не втратив свого гламуру. Це дуже огидно. Нам потрібно доносити до європейців правду, розповідати, що відбувається, а особливо – пояснювати причинно-наслідкові зв’язки, що супроводжують цю війну. У нас багато роботи на цьому фронті, але, на жаль, ми досі маємо пояснювати Європі, чому співпраця з росіянами несе зараз загрозу життям мільйонів українців. Вони поза контекстом, в якому ми знаходились історично і перебуваємо зараз. Тому в них відсутнє бачення цілої картини, яка для нас є очевидною, – сказала Мачух.

За її словами, війна в Україні триватиме доти, доки російські діячі продовжуватимуть заявляти про недоцільність бойкоту їхньої культури і про те, що є й “хороші росіяни”.

Мачух додала, що наразі українські кінематографісти у Каннах проводять низку заходів, покликаних пояснити та розповісти, що відбувається між українською та російською культурою.

– Нам потрібно докласти дуже багато зусиль у пояснювальній роботі з європейцями. У французів роками були тісні зв’язки з Росією в культурному плані. Тож зараз вони продовжують вишукувати “хороших росіян”, “лібералів” тощо, яких насправді не існує. Ми щоденно проводимо дискусії за участі українських кіноекспертів, аби донести фаховій спільноті, що у цій війні винна також і російська культура, яка десятиліттями працює на режим. Впевнена, наші зусилля виправдаються, але на це потрібні час і дуже багато сил, – сказала вона.