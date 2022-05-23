Голова Державного агентства з питань кіно Марина Кудерчук розповіла про українське кіно в Каннах та виступ російського режисера Серебреннікова.

За словами Марини, вона зверталася до організаторів заходу щодо питання виключення Серебреннікова, проте офіційної відповіді так і не отримала.

– В кулуарах є висловлювання про те, що наш тиск щодо їхнього вибору їм неприємний, тому що вони незалежна організація і мають право вирішувати, кого допускати і кому давати слово. Вони вважають, що це майданчик для вираження різних бачень. Коли Серебренніков каже, що йому шкода російських солдатів, мені боляче і нестерпно за цим спостерігати, – сказала вона.

Марина зазначила, що загалом українську делегацію в Каннах зустріли дуже тепло.

Зараз дивляться

– Щодня у нас по кілька зустрічей з різними асоціаціями світу, представниками продакшенів, моїми колегами. Всі дуже тепло приймають Україну, нас підтримують, запрошують до співпраці, і слова Серебреннікова ніхто не сприймає з розумінням. Ми готові запросити і організаторів, і того ж режисера, якому шкода російських солдатів, подивитися, що діється у нас в Україні. Такі звірства в цивілізованому XXI столітті є неприйнятними. Ми не розуміємо, чому така лояльніть до російського режисера, – сказала вона.

Крім цього, представники світової кіноспільноти запрошують українців до співпраці, оскільки підтримують виробництво українського кіно.

– Кілька українських фільмів на завершальній стадії отримали допомогу. Рамочні угоди, меморандуми вже є, і зараз їх більше. Наприклад, той же Єврімаж пішли на поступки. Цьогоріч ми не платимо внесок, але наші кіномитці мають змогу брати участь в їхніх конкурсах. Нових угод щодо конпродукції на сьогодні ще не маємо, але попередні домовленості вже є, – розповіла голова Державного агентства з питань кіно.

Марина додала, що наразі в Україні призупинене знімання художніх проєктів, проте триває робота над документальним кіно.