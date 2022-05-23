Несмотря на то, что организаторы Каннского фестиваля 2022 выступили в поддержку Украины и не допустили к участию российскую делегацию, без неприятностей не обошлось.

В частности, в официальную программу мероприятия включили фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова Жена Чайковского. В свою очередь, он использовал Каннский фестиваль как площадку для популяризации русской культуры и распространения призывов о помощи семьям оккупантов, которые воюют на территории Украины.

Кто такой Кирилл Серебренников, почему его фильм презентуют в Каннах и как на это отреагировало мировое киносообщество — читайте дальше в материале.

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Почему фильм Серебренникова включили в программу фестиваля

Кроме устранения российской делегации, приглашения на фестиваль в Канны не получили ни журналисты, ни кинокритики из РФ. А само мероприятие началось с речи Владимира Зеленского, который высказался по поводу войны и сорвал овации представителей киносообщества.

Опираясь на мысль о том, что Серебренников также выступает против войны и якобы осуждает российские власти, организаторы Каннского фестиваля закрыли глаза на происхождение режиссера.

По словам гендиректора мероприятия Тьерри Фремо, фильм Серебренникова включили в официальную программу, поскольку он был снят не за государственные деньги РФ. Кроме режиссера, на фестивале присутствовали и исполнители главных ролей – Владимир Мишуков, Елена Михайлова, Один Байрон, Филипп Авдеев, рэпер Oxxxymiron, а также продюсер Илья Стюарт.

Что известно о Кирилле Серебренникове

Заниматься кинематографом Кирилл Серебренников начал в 1998 году, на данный момент он является художественным руководителем московского театра Гоголь-центр. Среди его работ — шесть художественных фильмов, один документальный и четыре сериала. Серебренников известен в кругах деятелей культуры России и за рубежом как “знаковая фигура русского театра”.

В 2017 году Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, из-за чего он оказался под домашним арестом. Его поклонники называли это дело политически мотивированным, поскольку режиссер якобы осуждал власть и называл Россию “страной неупраздненного рабства”.

В 2020 году режиссера и его коллег признали виновными в краже более 120 млн рублей (более $2 млн), выделенных Минкультуры РФ на один из проектов. Тогда режиссеру вынесли приговор – 3 года условно, штраф и 3-летний испытательный срок.

В марте 2022 года, уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Серебренникова досрочно освободили. Согласно решению судьи, основанием для этого стали: истечение более половины испытательного срока, уплата штрафа и компенсации за ущерб Минкульту.

Примечательно, что это произошло вовремя, чтобы рассказать европейским журналистам о жалости к русским солдатам и пожаловаться на бойкот русской культуры.

Отметим, что однажды Серебренников сказал – Нет войне, однако нападение России и кровавую политику Путина режиссер не осудил. Он просто выразил надежду, что скоро в Европу вернется мирная жизнь.

Скандальная пресс-конференция Серебренникова в Каннах

На пресс-конференции в Каннах Серебренников не упустил возможности для распространения российской пропаганды. В частности, он выступил против бойкота русской культуры, назвав его “невыносимым”.

Также режиссер призвал прекратить санкции против олигарха Абрамовича и помочь семьям россиян, которых отправляют воевать. Другими словами, Серебренников призвал мир поддерживать семьи россиян, которые прямо сейчас совершают геноцид против украинцев.

– Очень важно помочь жертвам. В Украине много беженцев и в России также, определенное количество жизней было уничтожено. Важно помочь всем жертвам и тем, кого отправили на войну, и чьи семьи не имеют дохода. Художники должны помогать этим людям, и я это делаю сам, – сказал Серебренников на пресс-конференции.

После высказываний Серебренникова, украинский режиссер, член одного из Каннских жюри Ирина Цилык напомнила о связи режиссера с Владиславом Сурковым, который ранее был правой рукой Путина.

– Режиссер снял свой фильм на деньги олигарха Абрамовича, который сейчас находится под санкциями. Режиссер, который дружил с Владиславом Сурковым и поставил его пьесу в театре. Вы знаете, кто такой Сурков? Ранее он был правой рукой Путина и является одним из самых ярких представителей российской гибридной войны против Украины и внедрителем пятой колонны в Украине, — написала она.

Свое возмущение заявлениями российского режиссера в Каннах выразил и экс-председатель Госкино Филипп Ильенко. Он упрекнул украинскую делегацию в том, что пресс-конференция Серебренникова вообще состоялась.

– Ну ладно, с Серебренниковым все ясно. А вот где в это время находится численная делегация украинских кинематографистов на Каннском фестивале? Почему Серебренников там вообще свободно передвигается? Почему никто ему до сих пор не то что по фейсу не вклепал или краской не облил, а даже публичную обструкцию не устроил? – написал он.

Украинская режиссер и сценаристка Марыся Никитюк в свою очередь объяснила, почему Серебренникова любят в Каннах.

Из-за либеральных политических взглядов он около шести лет провел под домашним арестом, не выезжая за пределы России. Поэтому на фестивале критиков интересует не кино режиссера, а его нелегкая судьба и гражданская позиция.

— Своими глазами видела в Каннах пустой стульчик с именем Кирилла, которому сочувственно аплодировали все эти годы французы в его отсутствие. Ибо во Франции диссидентов и обиженных, особенно обиженных россиян любят. Вообще любой режиссер, не доехавший на свою премьеру в Канны, будь то из-за смерти или политического заключения – на вес золота. Все равно, что у тебя за кино, ты ведь сидишь или вот-вот сядешь, или вообще ты уже мертв, – прокомментировала Марыся.

Она добавила, что с 2014 года Серебренников не пренебрегал государственным финансированием, поэтому все фильмы режиссера сделаны за деньги, вымащенные в крови украинцев.

Позиция украинской делегации и европейского киносообщества

Члены украинской делегации в Каннах отметили, что позиция фестиваля им непонятна, поскольку сейчас очень важно бойкотировать российский кинематограф, являющийся инструментом пропаганды.

– Безнаказанность действий агрессора с 2014 года привела к тому, что в феврале началась полномасштабная война на территории Украины. И именно кинематограф является пропагандистским инструментом, которым РФ изображает неполноценность других стран, навязывая месседж о величии России и ее армии как среди своих граждан, так и по всему миру. С начала марта мы активно обращались к международным фестивалям и VOD-платформам с призывом блокировать показы российского кино, чтобы защитить мир от этой пропаганды, — сказала глава Госкино Марина Кудерчук.

Кроме этого, представители украинской делегации написали письмо и пригласили организаторов Каннского фестиваля в Украину для того, чтобы они собственными глазами увидели зверства российских оккупантов и поняли, почему важно разорвать любое сотрудничество со страной-агрессором.

На приглашение Серебренникова в Канны отреагировала и президент Европейской киноакадемии Агнешка Холланд.

Она заявила, что пора противостоять действиям России в Украине, и важно полностью запретить распространение российских культурных продуктов в Европе.

– Если бы моя воля, я бы не стала включать российские фильмы в официальную программу фестиваля – даже если Кирилл Серебренников такой талантливый артист. К сожалению, его слова подтвердили мои плохие предчувствия. Он использовал пресс-конференцию кинофестиваля, чтобы похвалить российского олигарха Абрамовича и сравнить трагедию российских солдат с украинскими защитниками. Я бы не дала ему такого шанса в этот момент, – сказала она.

Серебренников в Каннах – это двойные стандарты или лицемерие

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV глава Украинской киноакадемии Анна Мачух отметила, что организаторы фестиваля не исключили Серебренникова, поскольку хотели “усидеть на двух стульях” и угодить всем.

По ее словам, показательна была и ситуация с активисткой SCUM, которая выбежала на красную дорожку фестиваля в знак протеста против изнасилований, совершаемых российскими оккупантами в Украине.

— Ее быстро завернули в пиджак и увели, чтобы светское мероприятие не потеряло своего гламура. Это очень противно. Нам нужно доносить до европейцев правду, рассказывать, что происходит, а особенно – объяснять причинно-следственные связи, сопровождающие эту войну. У нас много работы на этом фронте, но, к сожалению, мы до сих пор должны объяснять Европе, почему сотрудничество с россиянами несет сейчас угрозу жизни миллионов украинцев. Они вне контекста, в котором мы находились исторически и находимся сейчас. Поэтому у них отсутствует видение целой картины, которая для нас очевидна, — сказала Мачех.

По ее словам, война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока российские деятели будут продолжать утверждать о нецелесообразности бойкота их культуры и о том, что есть и “хорошие россияне”.

Мачух добавила, что украинские кинематографисты в Каннах проводят ряд мероприятий, призванных объяснить и рассказать, что происходит между украинской и русской культурой.

– Нам нужно приложить очень много усилий в объяснительной работе с европейцами. У французов годами тесные связи с Россией в культурном плане. Поэтому сейчас они продолжают выискивать “хороших россиян”, “либералов” и тому подобное, которых на самом деле не существует. Мы ежедневно проводим дискуссии с участием украинских киноэкспертов, чтобы донести до профессионального сообщества, что в этой войне виновата также и российская культура, которая десятилетиями работает на режим. Уверена, наши усилия оправдаются, но на это нужно время и очень много сил, – сказала она.