У ніч на 20 січня пошуковий сервіс Google вкотре вирішив нагадати українцям про важливість вакцинації проти коронавірусу.

Для цього компанія повторила тематичний дудл Вакцинуйтесь. Носіть маски. Рятуйте життя, який українці могли спостерігати місяць тому.

Перші п’ять літер логотипу – G, o, o, g, l – уособлюють “пацієнтів”, які виявили бажання щепитися. Усі вони мають пластир на “місці уколу”, а на “обличчі” – захисні маски.

Роль лікарки дісталась останній літері e. Щепивши всіх “охочих”, вона весело починає стрибати разом із рештою.

Якщо натиснути на дудл, то пошуковик переадресує користувача на сторінку із запитом центри вакцинації поруч, де містяться відповіді на поширені запитання, карта з адресами пунктів вакцинації, інформація про вакцини тощо.

Нагадаємо, що протягом доби 19 січня в Україні виявили 12 815 нових випадків коронавірусу.

Серед тих, хто захворіли, – 1 422 дитини та 464 медпрацівники.

Вдалося одужати 5 413 людям. Забрав життя вірус 163 осіб.