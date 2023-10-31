Вдівець акторки Руслани Писанки Ігор Ісаков розповів, чому вирішив її перепоховати.

За його словами, цю ідею виношував довго, а також відчував тривогу, що покійна дружина не знайшла спокою. Одного разу йому наснився сон, після якого він ухвалив остаточне рішення. Про це він розповів Obozrevatel.

– Мені наснився сон – я, Руслана та її мама кудись їдемо в машині. І так їм добре удвох, сміялися. Прокинувся і подумав: напевно, потрібно, щоб уся сім’я була разом. Місце в крипті собору, де зберігався прах Руслани й мами, дуже гарне, але інколи в мене виникали сумніви – здавалося, що все це ніби напоказ. Колись Руся казала, що ми як мавпочки на сцені – на загальний огляд, – згадує Ісаков.

Додає, саме таке відчуття було в нього – дружини немає вже другий рік, але спокою вона ніби не знайшла. Чоловік зізнався, що його це пригнічувало, але після перепоховання стало спокійно.

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Прах Руслани та її мами тепер на Берковецькому кладовищі в Києві. Там похований батько акторки та брат. Ігор уже замовив пам’ятник, який мають встановити до дня народження Писанки – 17 листопада.

– Мрію, щоб у цей день приїхав на цвинтар священник, якого вона дуже поважала. Митрополит Олександр настільки перейнявся свого часу нами… Домовилися, що якщо буде час, то проведе службу на її могилі поруч із рідними, – поділився Ісаков.

Раніше ми писали про те, що Руслану Писанку перепоховали в Києві. Вона померла 19 липня 2022 року в Німеччині, куди вирушила лікувати після травми ногу. Там акторка дізналася, що в неї онкологія.

Весь цей час прах Писанки зберігався в Спасо-Преображенському соборі, оскільки вона дуже любила цей храм.

Фото: Руслана Писанка