Акторку Руслану Писанку перепоховали в Києві. Її поховали на одному кладовищі з мамою, татом і братом.

У Telegram телеведучий Єгор Гордєєв розповів, що дізнався про це від чоловіка Руслани Ігоря Ісакова.

– Телефонував чоловік Русі Ігор Ісаков. Спокійний і полегшений. Руся тепер удома. Разом із батьком, мамою, братом і родичами. Перепоховали Русю. Вона в крипті, як на сцені. Час зійти і спокійно піти далі, – написав Гордєєв.

Нагадаємо, Руслана Писанка померла 19 липня на 57-му році життя. З початком повномасштабної війни вона виїхала до Німеччини, щоб там полікувати ногу, травмовану під час вистави. Там же акторка дізналася, що в неї онкологія.

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Ігор Ісаков привіз прах Руслани до Києва, а оскільки Спасо-Преображенський собор був улюбленим храмом акторки та її мами, їх відспівували саме в ньому. Їхній прах також перебував там.

Фото: Руслана Писанка