Чоловік акторки Руслани Писанки Ігор Ісаков пригадав, як дізнався про те, що у неї рак, а також розповів, як умовив її виїхати до Німеччини.

Взимку 2022 року Писанка впала під час виступу та серйозно зламала ногу. Ігор згадує, після початку повномасштабної війни йому було вкрай важко зносити Руслану та її маму в підвал крутими сходами під час обстрілів.

– На той момент у тещі вже була четверта стадія раку, вона майже не ходила. А в Русі все тільки починалося, – згадує події після 24 лютого 2022 року Ігор.

Тоді він ухвалив рішення за всяку ціну відвезти Руслану в безпечне місце. Близько трьох днів вони їхали в Івано-Франківську область, а вже потім він відвіз дружину на кордон із Румунією, щоб звідти вона поїхала в Німеччину.

– Я її вмовив, слава Богу, у нас були закордонні паспорти із собою. Я сказав, що в Німеччину було б непогано, тому що там у неї кум живе. І я повіз Русю на кордон із Румунією. Вона поїхала без речей, без нічого, з одним пакетиком і ходунками. Це було щось страшне, – поділився Ісаков.

Там вона дізналася про те, що в неї рак, і зателефонувала Ігореві, щоб сказати, що в неї знайшли пухлину, проте лікарі запевнили – все добре. Каже, повірив її словам і навіть не стурбувався тим, що в діагнозі було вказано паліативне лікування.

– Я подумав, що це була якась помилка, бо не розумів цих слів. Коли я збирався їхати до неї, вона надіслала мені величезний список. Це й мультиварка, і сковорідки, і келихи. Вона попросила привезти їй усі перуки. І, на жаль, усі ці перуки їй знадобилися. Мені довелося підстригати Русю. Це був такий момент, дуже неприємний, – зі сльозами на очах розповів вдівець.

Нагадаємо, 19 липня стало відомо, що Руслана Писанка померла. Акторці було 56 років.