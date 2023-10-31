Вдовец актрисы Русланы Писанки Игорь Исаков рассказал, почему решил ее перезахоронить.

По его словам, эту идею вынашивал долго, а также чувствовал тревогу, что покойная супруга не нашла покоя. Однажды ему приснился сон, после которого он принял окончательное решение. Об этом он рассказал Obozrevatel.

— Мне приснился сон — я, Руслана и ее мама куда-то едем в машине. И так им хорошо вдвоем, смеялись. Проснулся и подумал: наверное, нужно, чтобы вся семья была вместе. Место в крипте собора, где хранился прах Русланы и мамы, очень хорошее, но иногда у меня возникали сомнения, казалось, что все это как будто напоказ. Когда-то Руся говорила, что мы как обезьянки на сцене – на всеобщее обозрение, — вспоминает Исаков.

Добавляет, именно такое чувство было у него — супруги нет уже второй год, но покоя она будто не нашла. Мужчина признался, что его это угнетало, но после перезахоронения стало спокойно.

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Прах Русланы и ее мамы теперь на Берковецком кладбище в Киеве. Там похоронен отец актрисы и брат. Игорь уже заказал памятник, который должны установить ко дню рождения Писанки — 17 ноября.

— Мечтаю, чтобы в этот день приехал на кладбище священник, которого она очень уважала. Митрополит Александр настолько проникся в свое время нами… Договорились, что если будет время, то проведет службу на ее могиле рядом с родными, — поделился Исаков.

Ранее мы писали о том, что Руслану Писанку перезахоронили в Киеве. Она умерла 19 июля 2022 года в Германии, куда отправилась лечить после травмы ногу. Там актриса узнала, что у нее онкология.

Все это время прах Писанки хранился в Спасо-Преображенском соборе, поскольку она очень любила этот храм.

Фото: Руслана Писанка