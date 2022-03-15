Український співак Макс Барських записав нове відеозвернення до російських зірок шоу-бізнесу.

В Instagram Барських опублікував відео, в якому пройшовся по реперу Тіматі, співачкам Славі, Ользі Бузовій та продюсерові Яні Рудковській.

– Тіматі, знаю, що дві твої дірки давно вже зайняті, не розумію, як ти знайшов час, щоб звільнити свій рот і пред’явити до мене якісь висловлювання, коли бачиш, як громадяни РФ – солдати, вбивають українських людей, дітей, трощать міста. Краще сиди мовчки і сопи в свої дві дірки, – сказав Барських.

Також музикант порадив реперу рятувати свою напівбанкрутну компанію і далі смажити бургери.

– Досить сипати свої погрози, ти нічого собою не уявляєш без допомоги своїх папиків, – підсумував Макс.

Далі він звернувся до Слави, зазначивши, що вона лицемірка, яка зовсім нещодавно співала йому оди кохання, а зараз відкрила рота.

– Якщо ти так пишаєшся тим, що робить Росія з Україною, сідай на ведмедя, скакай в Сибір і кричи Росія-матінка. Тобі це підійде, – наголосив Барських.

Далі артист сказав, що Яна Рудковська вже давно нічого не бачить, окрім логотипів Louis Vuitton.

– Прокинься. Ти ж розумна жінка. Вже здала в оренду ковзанку, виїхала з Росії. Як так? Ви ж патріоти всі, куди ви кидаєте батьківщину? Незабаром китайська партія Louis Vuitton має прийти до Росії, але це не факт, – жартівливо сказав співак.

Також він зазначив, що Бузова теж відлетіла – в Дубаї, а також подякував Instagramу за те, що він позбавив усіх її присутності.

– Від цього безкінечного потоку непотрібної нікому інформації. Ти сиди там і вір, що всі твої боти перейдуть із Instagram у Telegram, що мало ймовірно, – сказав Барських.

Макс висловив подяку кожному російському артисту, який виступив на підтримку України, зазначивши, що це дуже важливо для нашої країни та нашого народу.

Раніше ми писали, що Макс Барських заборонив свою музику в Росії. На такий крок він пішов через війну в Україні.