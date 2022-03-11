Макс Барських заборонив свою музику в Росії

Український співак Макс Барських офіційно заборонив використовувати свою музику на території Росії. На такий крок він пішов через війну в Україні.

– Я офіційно забороняю використовувати мою музику на території РФ у будь-якому вигляді, всім радіостанціям, телеканалам, фільмам і серіалам, де вона звучить як саундтрек! Я не хочу, щоб моя музика звучала в країні, яка розв’язала війну в Україні! Я також вилучаю весь каталог своїх пісень із цифрового простору РФ. Пропоную всім українським артистам зробити те саме!

Раніше з’явилася новина про те, що Макс Барських не поверне гроші за скасовані концерти в Росії. Співак хоче віддати все на підтримку України.

Макс Барських багато років будував кар’єру в Росії та отримував там нагороди навіть під час війни на Донбасі. Тільки з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну артисту вдалося посісти досить чітку позицію.

Зараз Макс Барських відкрито називає РФ і Путіна агресором, а також розповідає правду про війну своїм підписникам в Instagram. За це йому вже прилетіли перші погрози від російських колег.

Не всі колеги Макса Барських знайшли в собі сміливість відкрито висловитися про відповідальність Росії за розв’язану війну. Українки Ані Лорак, Світлана Лобода та Регіна Тодоренко вирішили відмовчатися і продовжують просто “молитися за мир” між країнами.