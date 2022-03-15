Украинский певец Макс Барских записал новое видеообращение к российским звездам шоу-бизнеса.

В Instagram Барских опубликовал видео, в котором прошелся по рэперу Тимати, певицам Славе, Ольге Бузовой и продюсеру Яне Рудковской.

— Тимати, знаю, что две твои дырки давно уже заняты, не понимаю, как ты нашел время, чтобы освободить свой рот и предъявить ко мне какие-то высказывания, когда ты видишь, как граждане РФ — солдаты, убивают украинских людей, детей, крушат города. Лучше сиди молча и сопи в свои две дырки, — сказал Барских.

Также музыкант посоветовал рэперу спасать свою полубанкротную компанию и дальше жарить бургеры.

— Хватит сыпать свои угрозы, ты ничего из себя не предоставляешь без помощи своих папиков, — подытожил Макс.

Далее он обратился к Славе, отметив, что она лицемерка, которая совсем недавно пела ему оды любви, а сейчас открыла рот.

— Если ты так гордишься тем, что делает Россия с Украиной, садись на медведя, скакай в Сибирь и кричи Россия-матушка. Тебе это подойдет, — подчеркнул Барских.

Далее артист сказал, что Яна Рудковская уже давно ничего не видит, кроме логотипов Louis Vuitton.

— Очнись. Ты же умная женщина. Уже сдала в аренду каток, уехала из России. Как так? Вы же патриоты все, куда же вы бросаете родину? Скоро китайская партия Louis Vuitton должна прийти в Россию, но это не факт, — шутливо сказал певец.

Также он отметил, что Бузова тоже улетела — в Дубае, а также поблагодарил Instagram за то, что он избавил всех от ее присутствия.

— От этого нескончаемого потока ненужной никому информации. Ты сиди там и верь, что все твои боты перейдут из Instagram в Telegram, что мало вероятно, — сказал Барских.

Макс выразил благодарность каждому русскому артисту, который выступил в поддержку Украины, отметив, что это очень важно для нашей страны и нашего народа.

Ранее мы писали о том, что Макс Барских запретил свою музыку в России. На такой шаг он пошел из-за войны в Украине.