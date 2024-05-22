Через пів року після смерті актора Меттью Перрі від гострої дії анестетика кетаміну поліція Лос-Анджелеса та Управління з контролю за наркотиками розпочали спільне кримінальне розслідування. Воно має з’ясувати, як зірка серіалу Друзі отримав цей препарат.

Розслідування смерті Меттью Перрі – що відомо

Попри те, що смерть знаменитості врешті кваліфікували як нещасний випадок, силові відомства взялися дізнатися, як актор отримав настільки високий рівень кетаміну в організмі. Розслідування перш за все стосується того, хто і за яких обставин дав йому рецептурний препарат.

За словами судмедексперта, Перрі проходив інфузійну терапію кетаміном від тривоги й депресії за кілька днів до смерті. Остання відома слідству ін’єкція була зроблена за півтора тижня до цього. Це означає, що кетамін, знайдений в його організмі під час розтину, актор отримав не під час вказаної процедури.

Зараз дивляться

У своїх мемуарах Друзі, коханки і велика халепа, що вийшли у 2022 році, Меттью Перрі розповів про свою довгу історію зловживання психоактивними речовинами. Вона почалася у 14 років і посилилася під час роботи у ситкомі, що транслювався на каналі NBC з 1994 по 2004 рік. Сам актор зізнавався, що міг вживати по 50 таблеток на день.

Згідно з висновком судмедексперта, на момент смерті Перрі був тверезим протягом 19 місяців. В його організмі не знайшли інших наркотиків, в будинку також не виявили жодних наркотичних засобів.

Судмедексперт також зазначив, що актор, який колись мав звичку викурювати по дві пачки сигарет на день, страждав на діабет і хронічну обструктивну хворобу легенів. Ця група захворювань може викликати блокування притоку повітря й проблеми з диханням.

Смерть Меттью Перрі

Перрі помер у віці 54 років 28 жовтня 2023 року в гідромасажній ванні у своєму будинку в Пасифік-Палісейдс. За словами судмедексперта Лос-Анджелеса, в його шлунку було виявлено сліди кетаміну, який іноді використовується для лікування депресії.

Однак розтин показав, що рівень кетаміну в його крові подібний до рівня, який використовується під час загальної анестезії.

– При високому рівні кетаміну, виявленому в посмертних зразках крові, основними летальними наслідками були б як надмірна стимуляція серцево-судинної системи, так і пригнічення дихання, – зазначено у звіті.

Розтин також виявив утоплення, ішемічну хворобу серця та вплив бупренорфіну – препарату для лікування опіоїдної залежності, про який Перрі відкрито говорив в інтерв’ю та своїх мемуарах. Усі ці фактори сприяли його смерті.