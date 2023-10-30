У будинку актора Меттью Перрі, якого знайшли мертвим у його джакузі, служби швидкого реагування не виявили наркотиків. Проте, згідно з новими даними від правоохоронних органів, там було чимало рецептурних препаратів.

Зокрема повідомляється, що полійцейські знайшли в будинку антидепресанти, заспокійливі препарати і ліки від хронічної обструктивної хвороби легень, що використовують люди, які страждають на емфізему або хронічний бронхіт. Меттью курив протягом усього життя.

Коронер округу Лос-Анджелес проведе токсикологічну експертизу. Під час розтину буде достеменно встановлено, чи були в організмі Перрі присутні наркотики, коли він помер. Утім, результати можуть оприлюднити лише за кілька місяців.

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Нагадаємо, що зірку ситкому Друзі знайшли мертвим у його джакузі в будинку в Пасифік Палісейдс. Це сталося за дві години після того, як актор пограв у піклбол та повернувся додому, щоби прийняти ванну.

Інсайдери повідомили, що Меттью Перрі під час гри, якою захоплювавася, був у доброму гуморі. Він попросив свого асистента купити йому новий iPhone і окуляри за рецептом. Той приїхав з усім до дому актора і знайшов його бездиханним у джакузі.