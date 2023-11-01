Мемуари американського актора, зірки серіалу Друзі Меттью Перрі стали найбільш продаваною книгою на Amazon після його смерті.

Книга Друзі, коханки і велика халепа, де Меттью описав своє життя, зйомки в Друзях і боротьбу із залежностями, обійшла навіть Жінку в мені Брітні Спірс. Зараз мемуари співачки перебувають на другому місці за популярністю на ресурсі.

Що відомо про мемуари Меттью Перрі

Меттью Перрі представив свої мемуари у 2022 році. Ідея написати книгу з’явилася у нього в період боротьби з алкогольною та наркотичною залежностями.

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Він розповідав, що цей шлях важко проходити самотужки, тому можливість допомогти іншим людям рятували його самого. В Україні мемуари актора вийшли у 2023 році.

Нагадаємо, що Меттью Перрі помер у віці 54 років 28 жовтня. Тіло актора знайшли у джакузі у його будинку в Лос-Анджелесі.

На місці події не виявили жодних наркотиків та ознак насильницької смерті. Точна причина смерті Перрі наразі не встановлена, триває розслідування.