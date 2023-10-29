Меттью Перрі помер у віці 54 років, повідомляє NBC News із посиланням на представника актора та джерело у правоохоронних органах. Перрі потонув у своєму будинку в Пасіфік Палісейдс, Лос-Анджелесі.

Після невеликих ролей у Growing Pains, Beverly Hills 90210 і Dream On, Меттью Перрі отримав роль саркастичного та невротичного Чендлера Бінга у Друзях. Комедія про шість друзів, які живуть у Нью-Йорку, швидко стала феноменом, вигравши кілька премій Еммі та отримавши рекордні рейтинги; фінал 2004 року переглянули понад 52 мільйони глядачів у США, що зробило його найпопулярнішим телесеріалом 2000-х років.

– Люди підходять до мене щодня і кажуть: “Привіт, Чендлере!”. Я на це не реагую, – сказав він в інтерв’ю 2014 року. – Якщо хтось скаже: “Привіт, Метью, мені подобається твоя робота”, це одне. Але якщо хтось скаже “Йой, Чендлер”, мені це не подобається. Я втомився від цього. Я не Чендлер”.

Перрі був номінований на премію Еммі п’ять разів, у тому числі один раз за Друзів і двічі за роль адвоката Джо Квінсі в Західному крилі.

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– Я так хотів стати відомим. Вам потрібна увага, ви бажаєте гроші та найкраще місце в ресторані. Я не думав, які будуть наслідки, – зізнався він у 2002 році в інтерв’ю New York Times.

Особисте життя Перрі було вражене залежністю, починаючи з 1997 року, коли він став залежним від знеболюючих після аварії на гідроциклі. Пізніше він заявив, що не пам’ятає трьох років свого часу в Друзях і що витратив понад 9 мільйонів доларів на боротьбу за збереження тверезості.

– Я приймав 55 Vicodin на день, я важив 128 фунтів, мене брали в Друзях, за якими дивилися 30 мільйонів людей – і тому я не можу дивитися шоу, тому що я був жорстоко худим, – казав він. Пізніше Перрі зізнався, що відчував сильну тривогу кожної ночі під час зйомок шоу, і сказав, що нічого не відчував, коли шоу закінчилося.

У 2019 році він був введений у двотижневу кому, коли його товста кишка розірвалася через зловживання опіатами; він переніс 14 операцій, щоб усунути пошкодження. “У цей момент мого життя з мене ллються слова вдячності, тому що я мав би бути мертвим, але чомусь я ні”, — писав він.

Перрі народився в Массачусетсі, його батько був американцем, а мати – канадка. Перрі виріс у Канаді – його мати працювала помічником пресслужби прем’єр-міністра Канади П’єра Трюдо.

У своєму бестселері мемуарів 2022 року Друзі, коханці та велика жахлива річ Перрі згадав, як поводився після того, як його батько покинув сім’ю, зокрема знущання над молодим Джастіном Трюдо.

– Я вирішив закінчити свою суперечку з ним, коли його призначили командувати цілою армією, — написав Перрі.