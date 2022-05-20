Російська рок-співачка Земфіра презентувала кліп на нову пісню Мясо. Композиція присвячена повномасштабній війні в Україні та виражає ставлення артистки до того, що відбувається в нашій країні.

Ролик складається з малюнків, створених російською акторкою та режисером Ренатою Литвиновою.

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Земфіра співає майже пошепки, а на тлі з’являються малюнки з глибоким змістом – ракети, танки, спрямовані на людей, жінки, що плачуть, і поранені.

– Весна в календаре, а в реальности – окопы и ракеты высокоточные большой дальности, в Мариуполе полночь, кошмары снятся каждую ночь. Я жду паек и мерзну. Двухсотые. Мне бы обнять тебя. Приехали, куда мы приехали? Зачем мы приехали? Я буду искать ответ всю оставшуюся жизнь, – співається в композиції.

Раніше ми писали, що російські зірки масово покидають РФ. Не стали затримуватися в Москві й Земфіра з Ренатою Литвиновою. РосЗМІ повідомляли, що артистки поїхали до Парижа.