Российская рок-певица Земфира презентовала клип на новую песню Мясо. Композиция посвящена полномасштабной войне в Украине и выражает отношение артистки к происходящему в нашей стране.

Ролик состоит из рисунков, созданных российской актрисой и режиссером Ренатой Литвиновой.

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Земфира поет почти шепотом, а на фоне появляются рисунки с глубоким смыслом — ракеты, танки, направленные на людей, плачущие женщины и раненные.

— Весна в календаре, а в реальности — окопы и ракеты высокоточные большой дальности, в Мариуполе полночь, кошмары снятся каждую ночь. Я жду паек и мерзну. Двухсотые. Мне бы обнять тебя. Приехали, куда мы приехали? Зачем мы приехали? Я буду искать ответ всю оставшуюся жизнь, — поется в композиции.

Ранее мы писали о том, что российские звезды массово покидают РФ. Не стали задерживаться в Москве и Земфира с Ренатой Литвиновой. РосСМИ сообщали, что артистки уехали в Париж.