Українська співачка MamaRika розповіла про серйозні проблеми зі здоров’ям. Усе через стрес і нервові зриви, яких зазнає зірка на тлі повномасштабного вторгнення.

– У мене в кишківнику знайшли певні новоутворення. У перші тижні війни в мене просто перестав працювати шлунок – почали відбуватися жахливі речі, спазми. Психічне здоров’я також страждає – раз на місяць мене штирить, і я можу ходити плакати і вити по дому. Поки що моїми психологами для мене є чоловік і мама, – заявила MamaRika.

Співачка додала, що для неї сім’я посідає перше місце, і вона дуже вдячна за підтримку своєму чоловікові – шоумену Сергію Середі. Також їй допомагає син, і його посмішка, яка завжди заспокоює.

Нагадаємо, що навесні спостерігалися проблеми зі здоров’ям у Андрія Данилка. Артист був змушений перенести свої концерти через гострий ларингіт, на тлі якого стався крововилив у голосову зв’язку. Утім, співак зміг виступити на Євробаченні 2023 і запалити публіку, тож про стан здоров’я артиста переживати не варто.