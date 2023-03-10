Стрес і тривожність можуть накрити в будь-яку мить. За рік війни українці вже навчилися опановувати себе в складних ситуаціях і пристосовуватися до всього. За лаштунками сімейного розважального шоу єПитання, яке з 13 березня покаже Новий канал, співачка MamaRika поділилася лайфхаками, які допомагають їй долати стрес.

– Хоч скільки б я казала, що ми до всього звикли, інколи стрес є, і періодично з’являється відчуття, що “падає планка”. Буває, тримаєшся-тримаєшся, а в одну мить здуваєшся. Як я себе відновлюю? Йогою та дихальними вправами. Це суперкрута штука, на мою думку! А ще – позитивний контент. Ми з чоловіком (комік і ведучий Сергій Середа. – Ред.) дуже любимо контент українського YouTube. Дивимося лише його.

Наприклад, Солов’їне шоу, різні формати на каналі Леви на джипі, проєкт Точка збору Роми Міщерякова. LeМаршрутка Лесі Нікітюк – це кайф! Про нас, про українців! І, звісно, відволікають дітки. Мені достатньо усмішки сина і, в принципі, все одразу стає гуд, – зізнається MamaRika.