Украинская певица MamaRika рассказала о серьезных проблемах со здоровьем. Все из-за стресса и нервных срывов, которые испытывает звезда на фоне полномасштабного вторжения.

— У меня в кишечнике нашли определенные новообразования. В первые недели войны у меня просто перестал работать желудок — начали происходить ужасные вещи, спазмы. Психическое здоровье также страдает — раз в месяц меня штырит, и я могу ходить плакать и выть по дому. Пока что моими психологами для меня являются муж и мама, — заявила MamaRika.

Певица добавила, что для нее семья занимает первое место, и она очень благодарна за поддержку своему мужу — шоумену Сергею Середе. Также ей помогает сын, и его улыбка, которая всегда успокаивает.

Напомним, что весной наблюдались проблемы со здоровьем у Андрея Данилко. Артист был вынужден перенести свои концерты из-за острого ларингита, на фоне которого произошло кровоизлияние в голосовую связку. Впрочем, певец смог выступить на Евровидении 2023 и зажечь публику, так что о состоянии здоровья артиста переживать не стоит.