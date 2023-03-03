Концерты Верки Сердючки переносятся на 2 месяца. Все из-за тяжелого ларингита у Андрея Данилка, который играет легендарную украинскую женщину на сцене.

Так, ближайший концерт Верки Сердючки должен был состояться 19 марта в Таллине в рамках тура по Европе. Однако, теперь он перенесен на 19 мая — он состоится ровно на два месяца позже.

Помощники артиста рассказали, что стало причиной такого решения.

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— У Андрея Данилко на фоне ларингита, произошло кровоизлияние в голосовую связку. Это опасное состояние, нуждающееся в серьезном лечении и полном голосовом покое в течение нескольких недель, – заявили ассистенты музыканта.

Так, организаторы концерта уже отреагировали на срочное лечение музыканта и извинились перед фанатами, подтвердив, что у артиста острый ларингит.

— Организатор приносит свои извинения за возможные неудобства, вызванные переносом, и просит сохранить билеты — обменивать их не нужно, — заявили руководители запланированного мероприятия.

Напомним, что в средине февраля концерт Сердючки чуть не сорвался. Выход на сцену музыканта мог не состояться из-за ларингита, температуры и потери голоса. К счастью, тогда все обошлось, но теперь музыканту придется лечиться основательно.