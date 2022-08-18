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Схопив за голову і облив пивом: Джолі про те, як Пітт поводився з нею

18 Серпня 2022, 14:41
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Схопив за голову і облив пивом: Джолі про те, як Пітт поводився з нею
Джерело: Depositphotos

Американська акторка Анджеліна Джолі подала до суду на ФБР через припинення розслідування сімейного скандалу з ексчоловіком, голлівудським актором Бредом Піттом у 2016 році.

Вважається, що Джолі анонімно подала позов проти ФБР. Вона хоче з’ясувати, чому проти її колишнього не було висунуто жодних кримінальних звинувачень після польоту у 2016 році, який змусив її подати на розлучення.

У звіті показано, що помічник прокурора США та помічник начальника кримінального відділу США обговорювали справу в листопаді 2017 року, перш ніж було ухвалено рішення не висувати звинувачення проти Пітта.

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У початковому звіті ФБР акторка сказала чиновникам, що, на її думку, Пітт збожеволів з того моменту, як вони сіли на приватний літак з Ніцци до США зі своїми шістьма дітьми.

Під час польоту, який відбувся 14 вересня 2016 року Бред Пітт перебував у стані алкогольного сп’яніння, відвів її до туалету, де схопив за голову та тряс за плечі – після того, як вони посварилися через одного зі своїх дітей.

Акторка стверджує, що ексчоловік чотири рази вдарив кулаком у стелю літака після того, як сказав їй: Ти псуєш цю родину. Коли діти запитали: Ти в порядку, матусю?, Пітт нібито відповів: Ні, вона не в порядку, вона руйнує цю родину, вона божевільна.

У цей момент один із дітей, чиє ім’я було видалено зі звіту, закричав: Це не вона, це ти, ти! Потім Бред побіг до дитини, але Джолі втримала його, отримавши при цьому травми спини та ліктя.

Також акторка каже, що Пітт облив її пивом, коли вона намагалася заснути.

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Анджеліна представила фотографії своїх передбачуваних травм до ФБР для звіту, а також щоденники дітей.

Наприкінці польоту Джолі стверджувала, що Пітт утримував сім’ю від висадки з літака протягом 20 хвилин після того, як вона сказала йому, що повезе дітей в готель у Каліфорнії відпочити. Він почав кричати: Ти не забереш моїх чортових дітей і штовхнув її.

Через шість днів після польоту Джолі подала на розлучення. Хоча вона та Пітт зараз в офіційному розлученні, колишні все ще сперечаються через опіку над своїми неповнолітніми дітьми.

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Джерело
PageSix
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Анджеліна Джолі Бред Пітт
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