Американська акторка Анджеліна Джолі подала до суду на ФБР через припинення розслідування сімейного скандалу з ексчоловіком, голлівудським актором Бредом Піттом у 2016 році.

Вважається, що Джолі анонімно подала позов проти ФБР. Вона хоче з’ясувати, чому проти її колишнього не було висунуто жодних кримінальних звинувачень після польоту у 2016 році, який змусив її подати на розлучення.

У звіті показано, що помічник прокурора США та помічник начальника кримінального відділу США обговорювали справу в листопаді 2017 року, перш ніж було ухвалено рішення не висувати звинувачення проти Пітта.

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У початковому звіті ФБР акторка сказала чиновникам, що, на її думку, Пітт збожеволів з того моменту, як вони сіли на приватний літак з Ніцци до США зі своїми шістьма дітьми.

Під час польоту, який відбувся 14 вересня 2016 року Бред Пітт перебував у стані алкогольного сп’яніння, відвів її до туалету, де схопив за голову та тряс за плечі – після того, як вони посварилися через одного зі своїх дітей.

Акторка стверджує, що ексчоловік чотири рази вдарив кулаком у стелю літака після того, як сказав їй: Ти псуєш цю родину. Коли діти запитали: Ти в порядку, матусю?, Пітт нібито відповів: Ні, вона не в порядку, вона руйнує цю родину, вона божевільна.

У цей момент один із дітей, чиє ім’я було видалено зі звіту, закричав: Це не вона, це ти, ти! Потім Бред побіг до дитини, але Джолі втримала його, отримавши при цьому травми спини та ліктя.

Також акторка каже, що Пітт облив її пивом, коли вона намагалася заснути.

Анджеліна представила фотографії своїх передбачуваних травм до ФБР для звіту, а також щоденники дітей.

Наприкінці польоту Джолі стверджувала, що Пітт утримував сім’ю від висадки з літака протягом 20 хвилин після того, як вона сказала йому, що повезе дітей в готель у Каліфорнії відпочити. Він почав кричати: Ти не забереш моїх чортових дітей і штовхнув її.

Через шість днів після польоту Джолі подала на розлучення. Хоча вона та Пітт зараз в офіційному розлученні, колишні все ще сперечаються через опіку над своїми неповнолітніми дітьми.