Американская актриса Анджелина Джоли подала в суд на ФБР из-за прекращения расследования семейного скандала с экс-мужем, голливудским актером Брэдом Питтом в 2016 году.

Считается, что Джоли анонимно подала иск против ФБР. Она хочет выяснить, почему против ее бывшего не было выдвинуто никаких уголовных обвинений после полета в 2016 году, заставившего ее подать на развод.

В отчете показано, что помощник прокурора США и помощник начальника уголовного отдела США обсуждали дело в ноябре 2017 года, прежде чем было принято решение не выдвигать обвинения против Питта.

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В первоначальном отчете ФБР актриса сказала чиновникам, что, по ее мнению, Питт сошел с ума с того момента, как они сели на частный самолет из Ниццы в США со своими шестью детьми.

Во время полета, который состоялся 14 сентября 2016 года Бред Питт находился в состоянии алкогольного опьянения, отвел ее в туалет, где схватил за голову и тряс за плечи — после того, как они поссорились из-за одного из своих детей.

Актриса утверждает, что экс-супруг четыре раза ударил кулаком в потолок самолета после того, как сказал ей: Ты портишь эту семью. Когда дети спросили: Ты в порядке, мамочка?, Питт якобы ответил: Нет, она не в порядке, она разрушает эту семью, она сумасшедшая.

В этот момент один из детей, чье имя было удалено из отчета, закричал: Это не она, это ты, ты! Затем Брэд побежал к ребенку, но Джоли удержала его, получив при этом травмы спины и локтя.

Также актриса говорит, что Питт облил ее пивом, когда она пыталась уснуть.

Анджелина представила фотографии своих предполагаемых травм в ФБР для отчета, а также дневники детей.

В конце полета Джоли утверждала, что Питт удерживал семью от высадки из самолета на протяжении 20 минут после того, как она сказала ему, что везет детей в гостиницу в Калифорнии отдохнуть. Он стал кричать: Ты не заберешь моих чертовых детей и толкнул ее.

Через шесть дней после полета Джоли подала на развод. Хотя она и Питт сейчас в официальном разводе, бывшие все еще спорят из-за опеки над своими несовершеннолетними детьми.