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Він був народжений для цього: Шон Пенн про зустріч із Зеленським

6 Березня 2022, 13:59
Ірина Сорока редакторка розділу Lifestyle
Шон Пенн
Джерело: Getty Images

Голівудський актор та режисер Шон Пенн поділився враженнями від зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

В ефірі CNN Шон Пенн зізнався, що бачився із Зеленським за день, а також у день вторгнення російських військових на територію України.

Я не знаю, чи він знав, що він був народжений для цього, але було зрозуміло, що я був свідком народження чогось нового, нового для сучасного світу. Сміливість, гідність і… любов, які йшли від людини. І те як він об’єднав країну, – заявив режисер.

Зустріч із президентом України була незвичайним моментом, і Шон Пенн “був нескінченно вражений і зворушений”. Також режисер висловив своє занепокоєння щодо долі Зеленського та всієї України.

Він закликав Америку зробити все для того, аби захистити Україну.

Нагадаємо, восени 2021 року Шон Пенн вперше приїхав в Україну для зйомок майбутнього документального фільму. Тоді режисер побував на Донбасі та зустрівся з нашими військовими.

У перші дні повномасштабної війни Шон Пенн був у Києві  він відвідав Офіс президента та брифінги. Володар двох Оскарів активно підтримує Україну та прагне розповісти всьому світу правду про російське вторгнення.

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Джерело
CNN
Теги
Війна в Україні , Володимир Зеленський
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