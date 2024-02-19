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Шляху назад немає: в Букінгемському палаці не бачать принца Гаррі у королівській ролі

19 Лютого 2024, 10:45
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Принц Гаррі
Джерело: Getty Images

Букінгемський палац, схоже, виключив можливість повернення принца Гаррі до королівських обовʼязків. Інсайдери стверджують, що “шляху назад немає”, хоч герцог Сассекський і прилетів до Великої Британії побачитися з хворим на рак батьком.

Що кажуть джерела з палацу про повернення принца Гаррі

Зʼявилася інформація, що молодший син Чарльза III не проти знову тимчасово повернутися до своєї королівської ролі, поки монарх бореться з онкологією, а невістка – принцеса Уельська – відновлюється після операції на животі.

Утім співбесідник з Букінгемського палацу повідомив, що немає “жодних шансів” на повернення принца Гаррі, оскільки його старший брат не дозволить цього. Принц Вільям вважає, що Гаррі та Меган “не можна довіряти”.

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Помічники короля навіть не дозволили герцогу Сассекському поїхати з батьком до Сандрігема, обмеживши його спілкування з королем 30 хвилинами в Кларенс-хаусі.

Попри те, що Чарльз III прагне примиритися і частіше бачитися із сином, принцип “наполовину вийшов, наполовину увійшов” для корони не спрацює, додали джерела з палацу.

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Коли принц Гаррі відмовився від виконання королівських обовʼязків

Герцог та герцогиня Сассекські відмовилися від своїх ролей у королівській родині у 2020 році. Зараз принц Гаррі та Меган Маркл живуть із сином та дочкою в Каліфорнії. Молодший син короля навіть зізнався, що думав над тим, щоби стати громадянином США, проте зараз ця справа не в пріоритеті.

Після того як стало відомо про рак у Чарльза III, Гаррі терміново вилетів до Великої Британії, щоби побачитися з батьком. Згодом він навіть сказав, що хвороба монарха може обʼєднати королівську родину. Він додав, що “любить свою сімʼю” та планує частіше навідувати короля. З братом Вільямом герцог Сассекський у свій короткий візит не побачився.

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Джерело
Daily Mail
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