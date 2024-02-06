Прогнози щодо хвороби Чарльза III досить позитивні, адже її виявили на ранній стадії.

Король Чарльз III хворий на рак: подробиці

Інсайдери повідомляють, що хворобу діагностували на дуже ранній стадії під час нещодавньої операції монарха через збільшення простати.

5 лютого Букінгемський палац повідомив, що в короля Чарльза III рак і на час лікування йому радять відкласти публічні виступи. Хворобу вдалося виявити після аналізів, які монарх здав до і після операції.

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Сам король налаштований позитивно – він усіма силами випромінює життєрадісний настрій і відданість своїм обов’язкам. Відмовлятися від роботи на період лікування він не буде.

Нагадаємо, Чарльза III виписали після недавньої операції тільки тиждень тому. Монарх розповів про свою хворобу, щоб це підштовхнуло інших чоловіків перевірити своє здоров’я, взявши з нього приклад.