Принц Гаррі та Меган Маркл заробляють мільйони, але не люблять витрачати власні кошти. За повідомленнями джерел, наближених до пари, родина герцога та герцогині Сассекських отримала черговий подарунок – безоплатний рейс приватним літаком, що доставив їх до Ванкувера у Канаді.

Там подружжя провело три дні та просувало ідею запуску прийдешніх Ігор нескорених (Invictus Games). Нагадаємо, що принц Гаррі є засновником міжнародних спортивних змагань для військовослужбовців, що пережили поранення.

Чиїм коштом подорожують принц Гаррі та Меган Маркл

До Ванкувера Сассекські дісталися десятимісним літаком Bombardier Challenger 605, що зафрахтувала місцева приватна авіакомпанія. На цьому рейсі вони були “гостями”, розповіли інсайдери. Вони додали, що Гаррі та Меган “не люблять витрачати власні гроші”.

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Пара зазвичай літає приватними літаками. За словами молодшого сина Чарльза III, це робиться з міркувань безпеки. До того ж родина часто користується будинками своїх заможних друзів. Наприклад, у жовтні минулого року вони злітали приватним бортом до Нью-Йорка на конференцію про небезпеку соціальних мереж для дітей, а потім на короткий відпочинок на карибському острові Кануан. Імʼя добродія, що оплатив їм ці подорожі, лишилося невідомим.

У листопаді вони полетіли до Вегаса на концерт Кеті Перрі на борту літака техаського нафтового спадкоємця Майкла Герда разом з його дружиною, мільярдеркою і засновницею Bumble Вітні Вулф Герд. Також там були зірки Кемерон Діаз з чоловіком Бенджі Медденом та Зої Салдана.

В січні цього року пара приєдналася до генерального директора Paramount Браяна Роббінса та його дружини-модельєрки Трейсі на Ямайці на прем’єрі байопіку Боба Марлі One Love. Подорожували також приватним літаком.

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Під час робочих візитів до Лос-Анджелеса вони часто зупиняються в будинку мільйонерки, візажистки та амбасадорки косметичних брендів Вікторії Джексон. Адвокат Баррі Блум теж охоче ділиться з парою своєю квартирою у Нью-Йорку. Після відмови від виконання королівських обовʼязків, коли Гаррі та Меган переїхали до США, їх прихистив у своєму будинку в Лос-Анджелесі кіномагнат Тайлер Перрі.

Були серед друзів Сассекських і росіяни. Наприклад, 2019 рік вони зустріли у розкішному канадському маєтку російського олігарха Юрія Мільнера на острові Ванкувер. Серед подарунків подружжю є ювелірні вироби та брендовий одяг.

Як принц Гаррі та Меган Маркл заробляють гроші

Після того як подружжя лишилося без державної підтримки, їм довелося заробляти самим. Королівський автор Валентайн Лоу у своїй книзі Придворні розповів, що під час офіційного туру Австралією та Фіджі у 2018 році Маркл сказала співробітникам: “Не можу повірити, що мені за це не платять”.

Принц Гаррі в нашумілому інтервʼю Опрі Вінфрі заявив, що без спадку його матері – принцеси Діани – вони б не змогли переїхати до США. Вона залишила йому і принцу Вільяму близько $10 млн доларів.

Насправді він також отримав “відчутний” чек і від свого батька, і досі таємниця, чи дістав Гаррі щось у спадок від своєї улюбленої бабусі – королеви Єлизавети – або свого дідуся – принца Філіпа.

Після того як пара гучно покинула Велику Британію, вона швидко уклала багатомільйонні угоди з подкаст-платформою Spotify і стримінговим сервісом Netflix, а також придбала маєток у Монтесіто вартістю $14,6 млн, взявши іпотеку на $9,5 млн.

Невдовзі після цього Гаррі підписав угоду з видавництвом Penguin Random House на $20 млн за свої мемуари, які стали бестселером 2023 року на Amazon, і ще дві книги.

Стосунки подружжя зі Spotify згодом зіпсувалися, й угоду було розірвано. Топменеджер платформи Білл Сіммонс навіть охрестив їх “клятими шахраями“. Проте Netflix нікуди не подівся, тож пара продовжує працювати над проєктами для нього. Також Меган Маркл оголосила, що запускає новий подкаст з Lemonada Media.