Принц Гаррі вперше публічно прокоментував новину про рак у свого батька – короля Чарльза III. Щойно молодший син монарха дізнався про діагноз Його Величності, він вирушив до аеропорту, щоби вилетіти до Лондона.

Принц Гаррі вперше висловився про рак у Чарльза III

Герцог Сассекський разом з Меган Маркл зараз звершує візит до канадського Ванкуверу, де проводить зустрічі з приводу прийдешніх Ігор нескорених. Раніше ми розповідали, як подружжя дісталося місця призначення.

У Канаді він взяв участь у запису програми Доброго ранку, Америко та згадав свої дії після того, як він дізнався про онкологію в батька.

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– Я говорив з ним. Потім стрибнув у літак і поїхав до нього, як тільки зміг. Я люблю свою родину. Я вдячний за те, що зміг сісти в літак і вирушити до нього, щоби провести із ним хоч якийсь час, – поділився Гаррі.

Водночас він не розповів жодних подробиць про стан здоров’я монарха, зазначивши, що це залишиться між ними.

Що принц Гаррі думає про стосунки з королівською родиною

Герцог Сассекський провів чимало зустрічей з учасниками Ігор нескорених та їхніми сімʼями. Тож поміркував, чи може діагноз батька вплинути на його стосунки з королівськими родичами та мати “ефект обʼєднання”.

– Абсолютно. Так, я впевнений. У всіх цих сім’ях я бачу щодня обʼєднавчу силу родини, – зауважив герцог Сассекський.

Принц Гаррі нагадав, що має власну сімʼю і його життя з родиною протікає у Каліфорнії. Однак відтепер він планує якомога частіше бувати у Великій Британії, зокрема під час візитів у власних справах.