Український журналіст Майкл Щур (Роман Вінтонів) розповів про вступ до лав ЗСУ та подальшу долю шоу Телебачення Торонто.

– Сашко, Толік та Макс чудово справляються зі створенням контенту. Вони хочуть тримати зброю в руках, але зараз потрібно, щоб хтось продовжував жартувати, і в них це виходить. Моя участь у виробництві – це секундне відео, де я говорю Благословляю, – розповів Майкл про сатиричне шоу.

Щур вважає, що клавіатура і камера можуть бути потужнішою зброєю, аніж автомат. Він розповів, як зірці телебачення служиться у ЗСУ.

– Намагаюся не відставати: копаю, бігаю і лягаю, коли треба. Мине деякий час, і я розповім більше про те, чим займаємось і в які ситуації потрапляли, – додав Роман.

Він зізнався, що за пів години вільного часу переглянув Телебачення Торонто і залишився задоволеним.

Нагадаємо, що багато знаменитостей України стали на захист нашої землі на тлі широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Так, український музикант та учасник гурту Бумбокс Андрій Хливнюк у перші дні записався до ТРО, де нещодавно потрапив під мінометний обстріл. Андрій зазнав поранення обличчя внаслідок атаки росіян.